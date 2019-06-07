Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Россия подписала межправительственное соглашение с Кубой по модернизации железнодорожной сети.

«У меня есть такие данные, что сегодня это межправительственное соглашение подписано. Стоимость проекта чуть менее 1 млрд долларов», – сказал вице-премьер телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россию и Кубу объединяет дружба и взаимная поддержка.

Также газета ВЗГЛЯД писала о нововведениях на Кубе и анализировала, повторит ли «перестройка» на острове крах перестройки в СССР.