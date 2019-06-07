Появились слухи об «отступлении» российских подразделений в Сирии

Российские подразделения якобы отступили с военной базы в Таль-Сальбе на севере провинции Хама в Сирии после артиллерийского обстрела джихадистов, пишут СМИ.

Обстрел производили боевики из группировки «Хайат Тахрир-эш-Шам» (основана на базе запрещенной в России «Джабхат-ан-Нусры), сообщает Al-Masdar News.

По данным источников портала, боевики совершили нападение после того, как они продвинулись в контрнаступлении на сирийские войска.

Российская авиация в ответ на артобстрел нанесла мощные авиаудары по позициям джихадистов.

Ранее британские СМИ сообщили, что в ходе ожесточенных столкновений между проправительственными силами и джихадистами в северо-западной Сирии погибли 83 человека.