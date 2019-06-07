Бывший следователь отсудил у СК миллион за полученные на допросе травмы

Бывший следователь отсудил у Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу 1 млн рублей в связи с вредом здоровью, который ему нанесли во время исполнения служебных обязанностей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщается, что в 2013 году во время допроса в рамках расследования уголовного дела в изоляторе временного содержания в Новом Уренгое на следователя напал подозреваемый. В результате этого сотрудник СК получил травмы, расценивающиеся как легкий вред здоровью, пишет «Интерфакс».

Пресс-служба рассказала, что в такой ситуации по закону следователю полагалась страховая выплата. После порядка восьми заявлений руководству в 2016 году сотруднику пришел отказ.

Следователь обратился в суд, который удовлетворил требования истца, обязав региональный СК возместить убытки на сумму 1,079 млн рублей.

Следственный комитет обжаловал это решение, однако апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Отмечается, что решение суда уже вступило в законную силу.