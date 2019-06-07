Дуров решил создать аналог «Яндекс.Новостей»

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что собирается разработать агрегатор новостей, который не будет подвержен цензуре.

Дуров сообщил в своем Telegram-канале, что у него есть шанс «создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей».

Он отметил, что ФСБ якобы «принуждает» «Яндекс» предоставить доступ к личным данным пользователей. Основатель Telegram заявил, что это является частью тренда давления на бизнес российских IT-компаний.

«Устройство таких сервисов, как «Яндекс.Новости», впечатляет в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком», – добавил он.

Дуров также пригласил разработчиков «Яндекса» поучаствовать в создании нового сервиса, который позволит искать новости по всему миру.

Ранее в «Яндекс» прокомментировали требование ФСБ передать ключи шифрования.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ФСБ ключи шифрования «Яндекса».