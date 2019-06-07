Володин пообещал, что Россия выдержит санкционное давление

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия сможет выдержать давление санкций.

«Мы можем сегодня сказать, что какие бы санкции кто-то ни вводил в отношении России, мы сможем выдержать эту ситуацию, мы сможем сохранить выполнение обязательств перед нашими гражданами. Как кому-то ни хотелось бы нас разрушить, это не получится», – заявил Володин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

По мнению спикера парламента, санкции были неизбежным следствием развития России, в том числе развития в экономическом поле. Ситуация с Крымом была лишь поводом для введения ограничительных мер, отметил Володин.

«То, что у нас сегодня происходит – это торговые войны», – отметил он.

Володин добавил, что Госдума ждет от нынешнего украинского президента Владимира Зеленского конкретных шагов по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Человек, который избрался президентом, не имеет времени на раскачку, тем более в такой ситуации, которая сложилась на Украине, когда стреляют в мирных граждан, когда льется кровь людей, проживающих в Донецкой и Луганской областях, когда есть огромное количество проблем на самой Украине», – подчеркнул спикер Госдумы.

«Мы ждем, конечно, от избранного президента, чтобы он сделал конкретные шаги по прекращению боевых действий, по восстановлению мира, выполнению Минских договоренностей», – сказал Володин.

Политик напомнил, что Минские соглашения были достигнуты при участии Германии и Франции, а российская сторона прикладывает серьезные усилия для того, чтобы конфликт в Донбассе был урегулирован.

«Но без президента Украины, теперь уже Зеленского, без самой Украины решить эти вопросы невозможно», – заключил Володин.

Напомним, внутри Европейского союза все чаще говорят о вреде антироссийских санкций, первые из которых были наложены еще в 2014 году.