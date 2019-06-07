Познер призвал отказаться от военного парада в День Победы

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как относится к празднованию Дня Победы в России и проведению военного парада.

«Мне не нравится военный парад. Во-первых, это очень дорогостоящая вещь, и во-вторых, ну хватит. Это выходной день, это замечательный день, но выгонять всю эту технику… я не понимаю смысла этого. Демонстрация – возможно», – заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

По словам телеведущего, он «предпочел бы просто народные гуляния, демонстрации». «Это было бы мне больше по сердцу», – добавил Познер.

«Я помню, в свое время, в Парке культуры им. Горького я брал интервью у тех, кто воевал, сейчас мало ведь осталось этих людей. Они просто собирались, встречали друг друга – и это было необыкновенно трогательно. Это не были поклонники вот этих парадов, а просто вместе однополчане, кто остался, встречались, вспоминали. Сейчас, конечно, этого очень мало, потому что прошло много времени и в живых таких людей очень немного», – добавил он.

В то же время телеведущий отметил, что имя нравится идея «Бессмертного полка». «Если имеется в виду «Бессмертный полк», то поскольку это все-таки народная инициатива, то мне это симпатично», – добавил он.

Ранее Познер раскритиковал людей, пропагандирующих лозунг «Можем повторить», а также политиков и журналистов, внушающих россиянам такое отношение.