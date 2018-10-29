Познер раскритиковал лозунг «Можем повторить»

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал людей, пропагандирующих лозунг «Можем повторить», а также политиков и журналистов, внушающих россиянам такое отношение.

Телеведущий рассказал, как ехал на машине со своим французским приятелем, который «знает русский язык, но без деталей». «И вот мы едем – и он видит на заднем стекле впереди идущей машины картонку с такой надписью «Можем повторить!». И он спрашивает меня, а что имеется в виду», – пишет Познер в Instgram.

«Я мог бы сказать ему следующее. Есть такой контингент людей у нас, которые спят и видят, чтобы была война. И они, те, которые не имеют никакого опыта войны, которые вообще ее не испытали, потому что те, кто испытал, они бы прокляли тех, кто так говорит. Так вот они, ссылаясь на прошлую войну, как бы грозят противнику. «Можем повторить!» – пишет журналист.

По его словам, получается, что эти люди «готовы снова потерять почти 30 млн человек, готовы на то, чтобы еще десятки миллионов стали калеками, чтобы миллионы детей выросли сиротами или без отцов, чтобы тысячи наших сел и городов были снесены с лица земли, чтобы наша страна была отброшена на несколько десятилетий».

Он также подчеркнул, что такое отношение внушают людям некоторые политики и журналисты. «И что вот эти люди, которые «готовы повторить», – безмозглые мерзавцы, достойные презрения. Равно как и те, которые грозятся, что мы способны «их» превратить в «радиоактивный пепел», забывая о том, что они то же самое способны сделать с нами», – добавил Познер.

«Я мог бы все это сказать своему французскому приятелю, но не сказал. Потому что стыдно», – заключил он.