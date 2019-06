В РПЦ изменение молитвы «Отче наш» назвали «примитивным упрощением»

«Из-за того, что сейчас слово «искушение» понимается как слово «соблазн» – в Ватикане решили поправить более древний текст менее глубоким смыслом», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин, комментируя решение Папы Римского одобрить новую редакцию текста молитвы «Отче наш», где вместо фразы «не введи нас во искушение» теперь будут использовать «не оставь нас искушению».

«Спор о переводе молитвы на итальянский язык – очень давняя история. Я обсуждал этот вопрос и с носителями языка, и с представителями верховной иерархии Ватикана. Итальянское слово «искушение» за последние несколько столетий приобрело другой оттенок и значение «соблазна». Если брать греческий или русский вариант слова «искушение» – оно означает в том числе испытание. Мы говорим об искушенном человеке как о человеке, прошедшем некое испытание и опыт, который был ему послан Богом», – рассказал протоиерей Всеволод Чаплин.

«В этих словах есть огромная тайна и огромный смысл. Причем смысл многослойный, не раскладываемый по рационалистическим полочкам. Но в современном Ватикане решили идти по пути рационализации, потому что если люди видят что-то непонятное с точки зрения простой логики – они пытаются упростить это, убрав лишние тайны», – пояснил протоиерей.

«Таким образом, из-за того, что сейчас слово «искушение» понимается как слово «соблазн» – в Ватикане решили поправить более древний текст менее глубоким смыслом», – подчеркнул Чаплин.

«Нельзя сказать, что за этим решением последует серьезное изменение латинской догматики. Но это приспособленчество мне кажется вредным. Нужно уметь поднимать людей до сложных вещей, а не приспосабливаться и идти по пути примитивного упрощения», – считает собеседник.

«У нас тоже пытаются пойти по такому пути, пытаясь некоторые слова из прошлых веков, отображающих тонкие реалии того времени, перевести на современный лад. Но разница между этими глубокими смыслами и их новым переводом примерно такая же, как между императрицей Екатериной II и песней Ирины Аллегровой про «шальную императрицу», – иронизирует Чаплин.

«Ватикан в этом плане слишком отдрессировали и он перестал сопротивляться. Мы пока еще трепыхаемся, пытаемся противостоять упрощению», – заключил Чаплин.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Папа Римский Франциск одобрил новую редакцию перевода на итальянский язык текста молитвы «Отче наш».

Вместо фразы «не введи нас во искушение» (non indurci in tentazione) теперь будут использовать «не оставь нас искушению» (non abbandonarci alla tentazione). Новая редакция перевода на итальянский язык утверждена по итогам заседания, прошедшем в Риме с 20 по 23 мая.

Новый текст молитвы на итальянском языке был одобрен предыдущем заседании Генассамблеи в ноябре прошлого года после 16 лет обсуждений и теологических исследований.

В РПЦ заявили, что не видят смысла менять текст молитвы «Отче наш» по примеру папы Римского Франциска.