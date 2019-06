Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Римский Франциск одобрил новую редакцию перевода на итальянский язык текста молитвы «Отче наш», сообщает Генеральная ассамблея Итальянской епископской конференции.

Вместо фразы «не введи нас во искушение» (non indurci in tentazione) теперь будут использовать «не оставь нас искушению» (non abbandonarci alla tentazione). Новая редакция перевода на итальянский язык утверждена по итогам заседания, прошедшем в Риме с 20 по 23 мая, передает РИА «Новости».

Также изменили начало одного из главных христианских богослужебных гимнов «Слава в вышних Богу», который известен как «Глория». Там фразу «мир людям доброй воли», которая в русском каноническом переводе гласит «мир на земле людям Его благоволения», решено поменять на «мир на земле людям, возлюбленным Господом».

Новая редакция Римского миссала – главной богослужебной книги Римско-католической Церкви с молитвами и песнопениями – будет издана в течение нескольких месяцев.

«Публикация нового издания станет возможностью внести вклад в обновление церковного сообщества», – говорится в сообщении.

В РПЦ заявили, что не видят смысла менять текст молитвы «Отче наш» по примеру папы Римского Франциска.

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание – так и оставим», – заявил член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков.

По его словам, в версии молитвы, которая используется в РПЦ, нет никаких богословских неточностей.

Экс-глава патриаршей пресс-службы, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский заявил, что в церковнославянском языке, на котором проводятся богослужения, значение подразумевается схожее именно с новой правкой.

«Насколько я знаю, в других языках, используемых православными, есть оттенок того значения, которое утвердил папа Франциск», – пояснил он.

По его словам, правка в текст православного богослужения «идет на протяжении всех веков», но смысл сохраняется.

«Если не меняется кардинально смысл, язык не опошляется, то в этом ничего плохого нет. В данном случае в нашей версии «не введи нас во искушение» и в новой версии католической молитвы смысл один: чтобы Господь помог нам преодолеть искушения. Лично я вижу это так», – заключил священнослужитель.

Новый текст молитвы на итальянском языке был одобрен предыдущем заседании Генассамблеи в ноябре прошлого года после 16 лет обсуждений и теологических исследований.