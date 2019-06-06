Парламент Японии потребовал отставки депутата за призыв «отвоевать» Курилы

Нижняя палата парламента Японии единогласно приняла резолюцию с осуждением депутата Ходаки Маруямы, предложившего обсудить вопрос о военном захвате южной части Курил, призвав парламентария добровольно решить вопрос об отставке и отказе от мандата, сообщает Киодо.

Проект резолюции был одобрен всеми правящими и оппозиционными партиями Японии. Документ такого рода был внесен на рассмотрение парламента Японии впервые. При этом резолюция не имеет обязывающей силы, передает ТАСС.

Маруяма пока категорически отказывается сдать мандат. Он заявляет, что не призывал начинать войну ради захвата островов, а предложил «гипотетически обсудить» этот вопрос.

Такое высказывание, считает депутат, не нарушает конституцию Японии, в которой провозглашается отказ от войны как средства разрешения международных споров.

Напомним, депутат от партии «Ниппон Исин-но Кай» (Ассоциация обновления Японии) Ходака Маруяма в ходе поездки на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов в присутствии журналиста обратился к одному из бывших японских жителей Южных Курил, проживавших здесь до конца августа 1945 года, с вопросами: «ну что, только путем войны их (острова) можно вернуть обратно», «неужели ничего, кроме войны не остается», «вы за или против того, чтобы вернуть острова путем войны».

Позднее депутат признался, что был пьян и отказался от своих слов.

Японские СМИ обрушились на депутата с критикой. Правительство выступило с осуждением и подчеркнуло, что данные высказывания не имеют ничего общего с позицией Токио.

Лидер партии «Ниппон Исин-но Кай» Итиро Мацуи инициировал исключение Маруямы из партии, а также принес извинения россиянам. В Японии потребовали отставки депутата.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, 96% жителей Курил высказались против передачи островов Японии.

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