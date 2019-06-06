ФБР опубликовало документы по исследованию йети

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, связанные с расследованием предположений о существовании снежного человека (йети).

В материалах, датированных 1976 и 1977 годами, приводится анализ образцов волос и ткани, которые, как считалось, могли принадлежать йети, передает ТАСС.

В августе 1976 года руководитель американского центра, занимавшегося вопросом существования снежного человека, Питер Бирн отправил письмо в ФБР. В нем он постарался убедить бюро проверить образец, состоящий из 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи». «Пожалуйста, поймите, что наше исследование серьезное. Это серьезный вопрос, на который должен быть дан ответ», – написал руководитель центра.

ФБР провело тщательный анализ данного образца, как говорится в письме помощника руководителя занимающегося научно-техническими вопросами отдела ФБР Джея Кокрана от февраля 1977 года.

«Волосы непосредственно сопоставлялись с волосами известного происхождения под микроскопом (...). В результате этих исследований был сделан вывод, что волосы принадлежат представителю семейства оленевых», – заключил сотрудник ФБР.

Йети, или снежный человек, – мифическое человекоподобное существо, живущее в горах.

Ранее альпинисты индийской армии заявили, что в Гималаях нашли следы йети.