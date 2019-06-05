ДНР предложила Киеву согласовать порядок управления промышленностью

Представители Донецкой народной республики в Минске предложили представителям Украины начать прямой диалог о снятии экономической блокады, в том числе призвав согласовать порядок управления промышленными активами, сообщила полпред ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова.

Она отметила, что представители ДНР подняли вопрос «о налаживании прямого диалога между двумя сторонами конфликта – республиками и Украиной», передает РИА «Новости».

«Нами были предложены такие направления работы, как взаимное согласование действий по снятию украинской экономической блокады, согласование порядка взаимного пропуска промышленных и гуманитарных грузов, согласование порядка управления промышленными активами, распределения доходов и расходов от их деятельности», – сказала она.

По ее словам, Киеву также предложено обсудить механизм выплаты жителям Донбасса компенсации ущерба, который был причинен блокадой, задолженности по социальным выплатам и пенсиям.

Полпред России Борис Грызлов сообщил, что контактная группа обсудит вопрос восстановления экономических связей в Донбассе, передает ТАСС.

«В этом вопросе Донецк и Луганск предложили конкретные инициативы. Надеемся, что прямой диалог Донецка, Луганска и Киева позволит найти взаимоприемлемые решения в рамках работы экономической подгруппы», – сказал он.

Грызлов добавил, что у президента Украины «есть все возможности» для снижения напряженности в Донбассе, однако пока они не реализуются.

Отметим, что больше половины украинцев призывали президента Украины Владимира Зеленского к прямым переговорам с Россией и республиками Донбасса. Однако сам он заявлял, что не намерен напрямую разговаривать с представителями ДНР и ЛНР.