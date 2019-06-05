В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой

В работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, сообщают специализированные ресурсы.

«Есть сбой в Mail.ru от 5 июня 2019 года. 16:37:28», – сообщил сайт Downdetector.ru.

К 16.00 мск количество жалоб выросло до 892. 80% из пожаловавшихся сообщили о проблемах с почтой, 16% – о проблемах с сайтом, 3% отметили, что не могут отправить сообщения.