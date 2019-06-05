Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Победительница 15-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее синдром Морриса, то есть генетически она является мужчиной.

В посте в Instagram Ванг уточнила, что образ, в котором она находилась в передаче, придумали продюсеры шоу. Теперь, как пишет Cosmopolitan, 37-летняя Ванг постепенно поменяла имидж. В настоящее время она стала носить мужскую одежду и коротко подстригла волосы.

«У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д’Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса», – написала Ванг.

Победительница «Битвы экстрасенсов» говорила о себе в мужском роде. При этом Ванг пояснила, что не является трансгендером и не делала пластических операций.

На странице ВКонтакте она призвала называть ее Томасом и просит «оставить в покое бедную оплеванную» Ванг, которая теперь будет просто брендом.

Синдром Морисса, или синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин (с Y-хромосомой) проявляется в нарушении полового развития. У генетических женщин также встречается этот синдром, однако он не сильно влияет на нормальное половое развитие.