Президент Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.

«Завершая священный месяц Рамадан, Ураза-байрам обращает верующих к высоким духовным и нравственным ценностям ислама, к традициям и обычаям предков. Побуждает к добру и милосердию, к заботе о тех, кто нуждается в помощи и поддержке», – сказано в поздравлении не сайте президента России.

Глава государства отметил вклад мусульманских организаций в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, единение народов России и выступления против проявлений религиозной нетерпимости и экстремизма.

«Убежден, что мусульманская община России и впредь будет активно участвовать в жизни страны, своей плодотворной деятельностью способствовать сбережению нашего бесценного исторического, культурного, духовного наследия», – заключил президент.

Между тем председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин во время праздничной проповеди в честь Ураза- байрама в Уфе заявил, что события на Ближнем Востоке, в Сирии и Палестине омрачают жизнь мусульман России.

«Даже в эти благословенные дни праздника мы не можем забыть о страшных трагедиях, бедствиях и противостояниях в мире, и в особенности о том, что происходит на Ближнем Востоке, Сирии, Палестине и в других регионах. Они омрачают нашу жизнь, болью, тревогой и состраданием отзываются в наших сердцах», – сказал он.

Муфтий уточнил, что мусульмане молятся о скорейшем восстановлении мира и стабильности в этих регионах.

Ураза-байрам – один из главных праздников мусульман, который знаменует завершение поста, длившегося в течение месяца Рамадан. Во время Ураза-байрам проходят коллективные праздничные намазы, принято ходить на кладбища и поминать усопших, а также встречаться с родственниками.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ в Дагестане, Чечне и Ингушетии перенесены на резервные дни из-за празднования Ураза-байрама.