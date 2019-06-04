Моссад узнал о причастности Ирана к атакам на танкеры в ОАЭ

В израильской разведке Моссад заподозрили Иран в причастности к атаке на четыре нефтяных танкера у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, что ранее побудило США обвинить Тегеран в совершении нападения.

США должны представить доказательства, в том числе и собранные Израилем, в ближайшие дни, перед Советом Безопасности ООН, так как напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном продолжает нарастать, пишет The Times of Israel.

Представитель ВМФ Израиля назвал предполагаемое нападение Ирана на танкеры ОАЭ «довольно впечатляющей операцией», он также добавил, что Иран планировал повредить суда, не ранив тех, кто находился на борту.

Напомним, 12 мая в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от 7 до 10 нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией.

Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав «со всей силой» ответить на нападение.

29 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об использовании иранских мин в диверсии против танкеров в ОАЭ. Позже Госдеп заявил, что Иран якобы напал на нефтетанкеры в ОАЭ, чтобы спровоцировать рост стоимости нефти на мировом рынке.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о загадочной «диверсии» с нефтяными танкерами.