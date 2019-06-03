Штрахе подал иск против германских СМИ из-за видео с «племянницей русского олигарха»

Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который ушел в отставку после публикации скандальной видеозаписи, подал иск против германских изданий Spiegel и Suddeutsche Zeitung, сообщили СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Адвокат Штрахе обратился в прокуратуру в пятницу, предъявив уголовные обвинения всем ответственным за производство, распространение и публикацию скандального видео. Заявление, как предполагается, должно быть подано в прокуратуру Гамбурга, так как именно в этом городе расположена штаб-квартира журнала Spiegel, передает ТАСС.

Напомним, австрийское издание Kronen Zeitung ранее выяснило, что роль «русской племянницы олигарха» на встрече с Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка, а видео было спланированным.

Видеозапись опубликовали именно Spiegel и Suddeutsche Zeitung. После этого в Австрии произошел политический скандал, приведший к отставке Штрахе и затем к отставке канцлера и его правительства.

МИД России потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха».