Дело об убийстве спецназовца ГРУ передано в центральный аппарат СК

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина дело об убийстве спецназовца ГРУ, ветерана боевых действий в Сирии Никиты Белянкина в ходе драки в Подмосковье, передано в центральный аппарат ведомства, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин для дальнейшего расследования поручил передать уголовное дело по факту убийства 24-летнего бывшего военнослужащего, ветерана боевых действий в центральный аппарат ведомства», – говорится в сообщении на сайте СКР.

Отмечается, что на место происшествия по указанию Бастрыкина направили криминалистов главного управления криминалистики СКР.

Также Петренко отметила, что следствием установлен круг лиц, которые принимали участие в драке, осмотрены их жилища, изъяты различные предметы, которые имеют значение для расследования.

«Назначены судебные экспертизы: медицинская, молекулярно-генетическая, баллистическая и дактилоскопическая. Проводятся осмотры и анализ видеозаписи с камер видеонаблюдения. Допрашиваются свидетели», – сообщила Петренко.

В понедельник в подмосковном поселке Путилково Никита Белянкин, в прошлом участвовавший в российской операции в Сирии, заступился за незнакомца, которого избивали около 10 человек. Спецназовца ударили ножом, Белянкин скончался. Мужчина, которого он защищал, находится в реанимации.