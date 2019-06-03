Более трети россиян заявили о желании участвовать в отборе в космонавты

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), свыше трети россиян готовы были бы рассмотреть возможность участия в отборе в отряд космонавтов при соответствии всем требованиям.

«Грезы о космосе не оставляют и взрослых: свыше трети (38%) хотели бы поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации при соответствии требованиям к возрасту, здоровью и профессиональным компетенциям. А среди молодых мужчин до 30 лет – 58%, в том числе 26% выразили твердое намерение участвовать», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Результаты опроса свидетельствуют, что 56% опрошенных предложили бы участвовать в таком конкурсе своим детям или стали бы рассматривать эту возможность в семье. При этом лишь 8% респондентов сказали, что их дети мечтали или мечтают стать космонавтами, передает ТАСС.

Большинство россиян (74%) уверены, что профессия космонавта является перспективной. Не согласились с такой позицией 21% людей среди опрошенных. 13% респондентов мечтали в детстве стать космонавтами, а у 21% в космос хотели полететь друзья или знакомые.

Отмечается, что молодежь чаще старшего поколения мечтала о космосе: среди возрастной группы от 18 до 29 лет об этом заявили 16% опрошенных, а в группе старше 60 лет – лишь 7%.

Опрос был проведен 31 мая 2019 года, в нем приняли участие 1 тыс. 600 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ВЦИОМ провел среди россиян опрос о лидерстве страны в освоении космоса.