Песков заявил о неготовности США двигаться вперед в отношениях с Россией

Вашингтон демонстрирует неготовность развивать отношения с Москвой, но Россия и ее президент Владимир Путин умеют ждать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«К сожалению, сейчас мы видим, что продвигаться вперед они (США) не готовы вообще. Но Владимиру Путину не занимать опыта и терпения. И он возглавляет страну, которая хорошо умеет ждать», – отметил Песков, передает ТАСС.

Он также отметил, что вероятность проведения отдельной встречи президентов России и США на полях саммита G20 в Осаке сохраняется, но пока Вашингтон официально не предлагал Москве проведение такой встречи.

В то же время Песков не разделяет мнения о том, что Россия сделала выбор в пользу политического и экономического партнерства со странами Востока в ущерб западному направлению. «Не могу согласиться с тем, что Россия развернулась на Восток. Я надеюсь, что такого никогда не произойдет», – заявил он в интервью программе SophieCo на телеканале RT.

Песков напомнил, что «орел на российском гербе смотрит в обе стороны: и на Запад, и на Восток». По словам представителя Кремля, такова природа любого измерения в подходе России, будь то политическая, дипломатическая или экономическая деятельность.

В середине мая президент Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Осаке. Сообщалось, что президенты России и США могут обсудить вопросы энергобезопасности Европы.