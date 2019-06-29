Протестующие устроили массовое шествие в центре Тбилиси

В Тбилиси продолжаются массовые шествия. Митингующие вышли в центр города, отмечая десятый день протестов с требованием отставки главы МВД Георгия Гахарии.

Участники митинга держат в руках флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты в лозунгом «Уходи», передает РИА «Новости».

В акции принимают участие оппозиционеры и жители из регионов.

Напомним, недовольство грузинской оппозиции вызвало то, что 20 июня во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси глава российской делегации занял кресло главы парламента Грузии. Заседание было прервано, а затем парламент захватили радикалы.

Гаврилов рассказывал, что ворвавшиеся в здание люди облили его водой и пытались отнять у него документы.

Тбилиси захлестнули антироссийские акции, на фоне которых президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

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