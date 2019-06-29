СБУ задержала освобожденного из плена украинца

Освобожденный из плена в Донбассе Дмитрий Великий, прибывший на Украину 28 июня, ночью побывал в СБУ и военной прокуратуре.

«Вчера минут 15 побыл с родителями, прибежали люди с автоматами, перепрыгнули через забор. Я просто сразу не знал, отца сбили с ног. Я сказал, что не убегу и чтобы мне хотя бы дали одеться, но не дали. Показали удостоверения, что они сотрудники СБУ», – заявил Великий в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что его повезли в СБУ и продержали там до 4:00 утра. После этого увезли в военную прокуратуру и уже оттуда - в отделение полиции в Павлоград. Великий заявил, что на вопросы не отвечал, а его адвокат по каким-то причинам дозвониться до него не мог.

«Вот благодаря, так скажем, господину (представителю Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктору) Медведчуку, его стараниям меня освободили», – заявил военный.

В четверг в Минске прошла встреча лидеров самопровозглашенных республик Донбасса и Виктора Медведчука, на которой главы ДНР и ЛНР поддержали инициативу украинского политика по освобождению нескольких пленных.

После этого республики в одностороннем порядке освободили четырех пленных. Они прибыли в минский аэропорт, откуда вместе с Медведчуком направились на Украину.