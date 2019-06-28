Москва приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

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28 июня, пятница  |  Последнее обновление — 19:53  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Путин пригласил Трампа отпраздновать общую победу

Путин и Трамп перед началом их третьей официальной встречиФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Осаке – и хотя переговоры в Японии стали уже шестым их пересечением за последние два года, по сути, нынешний саммит впервые открывает новые возможности для налаживания российско-американских отношений. Станет ли он действительно рубежным? Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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«Невиданная жара» усилила споры по поводу «глобального потепления»

Страшная жара затронула в первую очередь ФранциюФото: Charles Platiau/Reuters
В пятницу европейские страны переживают самую страшную жару за последнее время. Местные СМИ активно спекулируют на данную тему и рассуждают о причинах «глобального потепления». Однако действительно ли погода преподносит сюрпризы – и что думают о климатических коллизиях ученые с другой точкой зрения? Подробности...
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Что привело к трагедии Ан-24

Причиной катастрофы Ан-24 мог стать отказ одного из двигателей и последующая ошибка пилотов Фото: 03.mchs.gov.ru
Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку, а затем загорелся, врезавшись в здание очистных сооружений в Бурятии. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали. За 30 км до аэропорта экипаж сообщил об отказе левого двигателя. Пока высказываются разные версии ЧП, в том числе и такая: «экипаж не справился с посадкой и рассчитался своими жизнями». Подробности...
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Зеленский теряет электорат из-за неопределенности по Донбассу

Андрей Манчук, политолог
Освобождение украинских пленных из ЛДНР – важнейший шаг к прекращению войны в Донбассе. Однако политические расклады на Украине таковы, что президенту Зеленскому мир невыгоден. Во всяком случае, пока. Подробности...

Как нас обманывают «дружбой народов»

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Меня все время коробит от словосочетания «братский народ». Для меня братский народ – не украинский, не грузинский, не польский и не литовский. Российский народ – вот мой братский народ. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

Зачем нам столько бюджетных мест в вузах?

Сергей Мардан, публицист
Государство должно финансировать то образование, которое обеспечивает реальную экономическую и технологическую безопасность страны и развитие перспективных отраслей экономики. А остальные пусть учатся за деньги. Подробности...
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      В России создан военный беспилотник в виде полярной совы. Новинку показали на форуме «Армия-2019». Среди главных достоинств дрона – незаметность. Кроме того, для своего небольшого веса он обладает серьезной технической начинкой
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          В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии?
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            Москва приняла эстафету Всероссийского театрального марафона

            28 июня 2019, 19:33

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            В театре Et Cetera прошла торжественная церемония передачи символа Всероссийского театрального марафона, Москва приняла эстафету от Воронежа.

            Официальную церемонию предваряла уличная музыкальная программа, в которой принимали участие артисты Et Cetera и других московских театров в сопровождении оркестра Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, передает РИА «Новости».

            На торжественной церемонии перед гостями разыграли целое представление о том, как актер Сергей Гармаш пытался привезти символ Года театра из Воронежа в Москву. По легенде, артист застрял где-то на трассе, а ведущие – Игорь Золотовицкий и Наталья Благих – пытались отвлечь публику юмористическими зарисовками, рассказом об истории театра в Москве в форме музыкального представления и цитированием отзывов зрителей на столичные постановки.

            «Театральный марафон – это особое событие в Год театра. Та эстафета, которая будет передана сегодня, прошла много городов – от Владивостока до Москвы. Мы завершим театральный марафон во время Петербургского культурного форума. Очень важно, что весь оргкомитет ездит по регионам, мы впервые увидели многие театры, у которых не было другого шанса показать себя в другой ситуации, если бы не случился Год театра. Региональные театры стали ездить со спектаклями по другим городам. Мы увидели много потрясающих спектаклей», – сказала на торжественной церемонии вице-премьер правительства Ольга Голодец.

            Она отметила, что символ уже проехал 76 театров в городах России. В Москве марафон будет проходить два дня. «Центр театрального искусства – он здесь, но от нас во многом зависит, как будет развиваться театральное искусство по всей стране. Это серьезный вызов, чтобы посмотреть на всю страну, приехать в разные города», – отметила вице-премьер.

            Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский принял символ театрального марафона из рук Голодец и поблагодарил за оказанную честь. Также в церемонии приняли участие глава Союза театральных деятелей Александр Калягин, руководители столичных театров и артисты.

            Всероссийский театральный марафон, посвященный Году театра, проходит через все 85 регионов России в виде эстафеты – от театра к театру, из города в город, с востока страны до самой западной точки – Калининграда.

            Стартовав 18 января 2019 года во Владивостоке, марафон прошел через 49 российских городов, в его программах приняли участие 76 театров, они показали 160 спектаклей, которые успели посмотреть более 75 тысяч зрителей. Москва станет 50-м городом-участником Всероссийского театрального марафона.


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