Только 5% россиян решили отдохнуть летом за границей

Фонд общественного мнения (ФОМ) узнал у россиян, как они планируют провести отпуск. Выяснилось, что отправиться за границу намерены только 5% граждан.

Согласно данным опроса ФОМ, 45% опрошенных сообщили о наличии отпуска в этом году, 40% респондентов ответили, что не работают, поэтому не могут взять отпуск, а 12% отметили, что у них нет отпуска, передает «Интерфакс».

Среди тех, кто все-таки планирует отпуск, 21% респондентов проведут его дома, 14% – «в других местах в пределах России», 8% – «на даче», 3% – «в дальнем зарубежье», 2% – «в ближнем зарубежье».

Респонденты также рассказали, какой вид отдыха они бы предпочли. Наиболее популярным оказался вариант – на природе, у моря или в горах. Его отметили 54% опрошенных. На даче и в деревне нравится отдыхать 22%, такой же показатель у санаториев и пансионатов. А самыми невостребованными видами отдыха оказались чтение, выставки, театры и концерты (9%) и работа на садовом участке (8%).

Кроме того, россияне ответили на вопрос, куда бы они отправились, если бы им предложили путевку. 42% выбрали поездки по России. Среди названных регионов Крым (11%), Сочи (8%), санатории в России (6%), Байкал (3%), Алтай (2%), Санкт-Петербург (2%).

А те, кто выбрал Европу, хотели бы отдохнуть в Италии (2%), Испании (2%), Греции, Чехии, Франции и Германии (по 1%). 6% респондентов выбрали отдых в Турции, 2% – в Таиланде, по 1% – на Кавказе, в Египте, США, Японии ОАЭ, Китае, Вьетнаме и на Мальдивах.

Ранее подобное исследование проводил ВЦИОМ, тогда 39% россиян заявили, что отправились бы в отпуск за границу, если бы у них была такая возможность.