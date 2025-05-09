Руководители Грузии встретились с ветеранами в День Победы

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Президент Михаил Кавелашвили возложил в этом парке цветы к памятнику Мелитону Кантария, одному из водружавших знамя Победы над рейхстагом. «День 9 мая стал началом новой истории после победы над фашизмом. Грузины внесли большой вклад в эту историю», – заявил президент.

«Склоняю голову перед памятью погибших в Великой Отечественной войне, которые отдали жизни за мир и свободу», – сказал Кавелашвили.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что «отдает дань уважения памяти погибших во Второй Мировой войне». «Фашизм был величайшим злом, победа над ним стала важнейшим явлением, потому мы отмечаем эту дату», – сказал глава правительства Грузии.

Как уже сообщала газета ВЗГЛЯД, единовременную материальную помощь в размере 2 тыс. лари (725 долларов) окажет правительство Грузии участникам Великой Отечественной войны. В администрации правительства заявили, что это решение принято к 80-летию Победы над фашизмом. Члены семей погибших на фронтах ВОВ получат по тысяче лари.

Грузия отправила на фронты ВОВ 700 тыс. человек, половина из них не вернулась. В процентном отношении Грузия понесла самые высокие потери среди республик бывшего СССР. Согласно официальным данным, в живых осталось 57 участников войны из Грузии.

9 мая в Грузии праздничный день. Также состоится митинг на родине Сталина в Гори, его организуют местные жители.