Возросло число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе»

В деле о загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба» появились три новых фигуранта – это сотрудники компании «Транснефть», сообщил адвокат Дмитрий Натариус.

Натариус, представляющий интересы фигурантки дела, гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Светланы Балабай, сообщил, что теперь в числе подозреваемых 13 человек, передает ТАСС.

«Среди новых фигурантов есть Цуканова, Рубцов и Пятилетова», – сказал он, пояснив, что подозреваемые являются сотрудниками компании «Транснефть».

Напомним, в апреле Белоруссия заявила об ухудшении качества российской нефти, а затем приостановила прием сырья. В Минске ущерб от «грязной» нефти оценивали в 30 млн долларов только для одного нефтеперерабатывающего завода.

В мае были арестованы четверо фигурантов уголовного дела о загрязнении нефти. 11 июня еще четырех фигурантов уголовного дела отправили под домашний арест.

27 июня СК по Самарской области возбудило новое уголовное дело по загрязнению трубопровода «Дружба».