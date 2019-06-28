Путин объявил о преодолении сложностей российской экономикой

Российская экономика преодолела сложности, связанные с внутренними и внешними шоками, в том числе с ограничениями и падением цен на экспортные товары, заявил президент Владимир Путин в интервью британскому изданию Financial Times.

Президент напомнил, что российские власти «вынуждены были повысить НДС с 18 до 20 процентов». «Это повлияло на покупательную способность граждан, потому что подросла инфляция свыше 5 процентов. Но сейчас инфляция упала ниже 5 процентов», – отметил российский лидер в интервью Financial Times, которое опубликовано на сайте Кремля.

«Мы рассчитывали на то, что негативный эффект от повышения НДС будет краткосрочным, так и получилось. Слава богу, так и получилось, расчеты себя оправдали, и сейчас и понижение инфляции идет, макроэкономика улучшается, инвестиции начали немножко подрастать, то есть мы видим, что экономика преодолела эти сложности, связанные с внутренними и внешними шоками. Внешними – связанные с ограничениями и с падением цен на наши традиционные товары нашего экспорта», – сказал Путин.

Глава государства также отметил работу Центрального банка, связанную с оздоровлением финансовой системы страны и «с очень выверенной политикой по ключевой ставке».

«Они (ЦБ России) последовательно занимаются оздоровлением нашей финансовой системы, с рынка сходят маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая, сложная работа», – отметил президент.

Кроме того, российский лидер прокомментировал свою встречу с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны накануне саммита G20, выразив мнение, что «они проводят умную политику», «оценивают ситуацию в комплексе, смотрят на свои доходы и расходы».

По словам президента, эти компании «думают о развитии отрасли, своевременных инвестициях, привлечении использования новейших технологий, думают о том, как создать условия большей привлекательности для инвесторов».

Напомним также, Путин разъяснил, зачем России свыше 500 млрд золотовалютных резервов, а также указал на связь внутриполитической стабильности с благосостоянием людей.