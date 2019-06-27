В НАСА высчитали параметры Тунгусского метеорита

Ученые НАСА с помощью компьютерных моделей вычислили размеры Тунгусского метеорита и количество людей, оказавшихся в зоне его попадания.

Американские эксперты составили компьютерную модель падения метеорита. Они просчитали 50 млн сценариев события, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Icarus.

Так, астрономам удалось вычислить, что диаметр Тунгусского метеорита составлял примерно 75 м, а мощность взрыва была близка к советским и американским термоядерным бомбам – более 20 мегатонн.

«За все время существования человечества нам удалось проследить за крайне малым числом крупных метеоритов, и поэтому мы не знаем, как астероиды распадаются в атмосфере и какие разрушения они могут вызвать. Падение Челябинского метеорита и новые методики расчетов помогли углубить наши представления об их поведении», – рассказывает Лорьен Уилер.

Ровно 111 лет назад Тунгусский метеорит упал в Сибири. Он уничтожил огромный участок леса, сопоставимый по площади с Гонконгом. Произошедшее называют крупнейшей природной катастрофой, вызванной метеоритом.

По всей вероятности, метеорит распался на части и взорвался на высоте примерно 12-17 км, так что диаметр зоны поражения составил 5-12 км.

Эксперты считают, что человечеству повезло, поскольку метеорит упал в сравнительно безлюдном районе Российской империи.

По словам очевидцев, как минимум трое людей погибли, часть пострадавших получили серьезные травмы. Причиной гибели называют взрывную волну либо ожоги. Анализ наблюдений показывает, что в зоне его падения находились три десятка человек.

Ранее появилось видео взрыва метеорита у берегов Камчатки. Сам инцидент произошел в декабре 2018 года. Сообщалось, что это второй по мощности взрыв метеорита за последние 100 лет, первое место занимает челябинский метеорит, взорвавшийся в 2013 году.