На Украине не исключили полного выхода из ПАСЕ

Киев может принять решение о полном отзыве украинской делегации из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил депутат Верховной рады Георгий Логвинский.

Логвинский отметил, что сейчас украинская делегация «не принимает участия в работе сессии». «Делегация возвращается [в Киев] для консультаций», – приводит его слова ТАСС.

«Будем устанавливать формат работы с Советом Европы, с Парламентской ассамблеей, но этот формат будет установлен на уровне парламента. Например, это может быть отзыв делегации в полном составе, однако это решение будет принимать парламент», – добавил он.

В среду ПАСЕ приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия России в полном объеме. Украина заявила о прекращении работы на летней сессии ПАСЕ, а также о демарше еще шести стран.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему события в ПАСЕ – очень плохой сигнал для Киева, но очень хороший для Европы в целом.