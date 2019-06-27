В Госдуме подняли вопрос конфискации имущества при незаконном пересечении границы

Депутат Госдумы Александр Шерин внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, по которому предлагается конфисковывать имущество у тех, кто незаконно пересек границу России. Проект уже направлялся на заключение в Верховный суд и правительство.

Поправки предлагается внести в ст. 322 («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации») и 104.1 («Конфискация имущества») Уголовного кодекса РФ, передает РИА «Новости».

В пояснительной записке к проекту указывается, что им предусмотрено «возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за совершение деяний, предусмотренных частями первой, второй или третьей статьи 322 УК РФ, совершенных с применением самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна, либо иного транспортного средства передвижения с целью пересечение государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию».

Вместе с предусмотренными статьей 104.1 УК РФ видами конфискации предполагается распространить конфискацию имущества не только полученных в результате совершения преступлений, но и использованных для совершения или подготовки преступлений.

Шерин считает, что конфискация необходима, так как зачастую незаконное пересечение границы России совершается с использованием самоходного транспортного плавающего средства, механического транспортного средства или воздушного судна либо другого транспортного средства передвижения, которое может нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.

В феврале Шерин направлял законопроект на заключение в Верховный суд и правительство.

Правительство не поддержало проект – в отзыве, в частности, говорится, что в одном из пунктов статьи 104.1 УК РФ уже предусмотрена конфискация орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

В связи с этим дополнение статьи новым пунктом является избыточным. Правительство также указывает, что предусмотренное статьей 322 УК РФ преступление состоит в незаконном пересечении границы, в связи с чем получение какого-либо имущества, в том числе транспортного средства, в результате фактического пересечения линии российской границы России невозможно.

По проекту есть замечания правового и юридико-технического характера и у Верховного суда. Так, в отзыве на проект отмечается, что в пояснительной записке нет сведений, «обосновывающих необходимость усиления наказания за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации».

Напомним, в ноябре 2018 года сообщалось, что украинец пытался попасть в Крым по железнодорожной дамбе через водохранилище химзавода. До этого в третий раз задержали рвущегося к новой жене украинского алиментщика.