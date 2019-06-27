Партия Зеленского выступила против выхода Украины из ПАСЕ

Делегации Украины нецелесообразно покидать ПАСЕ, заявил лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Он обещал, что его партия после выборов в Верховную раду будет отстаивать интересы Украины и в ПАСЕ, так что «неконструктивно, неправильно развернуться и уйти», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Украинское радио».