В Белоруссии началась проверка по факту смерти гитариста «Песняров»

Следователи в Белоруссии проводят доследственную проверку из-за смерти гитариста «Песняров» Аркадия Ивановского, сообщила пресс-служба Следственного комитета республики.

«Минским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели Аркадия Ивановского», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

По данным СК, утром 24 июня в экстренные службы поступило сообщение от очевидца о том, что мужчина купается в водохранилище «Дрозды». Он отметил, что мужчина не вышел из водоема спустя продолжительное время, его вещи остались на берегу. Работники ОСВОД, прибывшие на место, извлекли из воды 59-летнего жителя Минска без признаков жизни.

«Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружены документы, ключи от автомобиля, на котором приехал погибший, и иные личные вещи. В целях установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», – отметило ведомство.

«Печальная новость пришла от Александра Попроцкого из Минска. Последний гитарист «Песняров» до распада (ансамбля) Аркадий Ивановский утонул. Подробности пока неизвестны», – говорится в сообщении администратора сайта поклонников «Песняров» Олега Верещагина.

Экс-солист «Песняров» Леонид Борткевич поделился воспоминаниями об Ивановском.

«Аркадий работал и в «Белорусских песнярах», и с Владимиром Мулявиным, и в моей группе. Он был великолепным парнем и прекраснейшим гитаристом», – рассказал Борткевич «Ридусу».

Прощание пройдет днем в среду в Минске в ритуальном зале на улице Ольшевского.

В Минском институте современных знаний имени Широкова порталу Tut.by пояснили, что Ивановский имел привычку по утрам, до работы ездить на автомобиле купаться. Во время очередного заплыва у музыканта «не выдержало сердце».

Ивановский был членом «Песняров» с 1996 года. Он был последним гитаристом группы до раскола ансамбля Владимира Мулявина, который умер в 2003 году.