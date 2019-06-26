МВД решило изменить регламент регистрации транспорта

В пресс-центре МВД рассказали о подготовке ведомством нового проекта административного регламента по регистрации транспортных средств.

В ведомстве сообщили, что в новом документе в частности внесены изменения в процедуру регистрации транспортных средств с электронными паспортами.

«В частности, проект административного регламента предусматривает изменения в процедурах регистрации транспортных средств, являющихся опытными образцами, а также при наличии оформленных электронных паспортов. Помимо этого предполагается участие специализированных организаций в отдельных процедурах в рамках государственной регистрации транспортных средств и регламентируется порядок осуществления регистрационных действий, перечень которых расширен в соответствии с федеральным законом», – передает ТАСС сообщение пресс-службы МВД.



В МВД отметили также, что в новом регламенте изложен порядок обжалования действий и решений инспекторов при осуществлении ими регистрации автомобилей, а структура документа приведена в соответствие с новыми административными регламентами.

Напомним, в понедельник газета ВЗГЛЯД писала о том, что в России планируется создать заново один из самых важных и самых «народных» юридических кодексов – об административных правонарушениях (КоАП). Тот самый, что регулирует, например, дорожные штрафы.