Толстой пояснил, при каких условиях Россия примет участие в выборах генсека СЕ

Российская делегация не будет участвовать в выборах генерального секретаря Совета Европы до тех пор, пока не получит подтверждения полномочий в ПАСЕ, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Толстой заявлял, что Россия выплатит взнос в бюджет СЕ только после полного восстановления ее полномочий.

Напомним, 24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду. Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что страна отзывает своего посла при СЕ.