Тимошенко объявила о «конце нормандского формата»

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что возвращение России в ПАСЕ стало «фактическим концом нормандского формата».

«Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о снятии санкций с российской делегации фактически означает провал внешней дипломатии Украины и фиаско нормандского формата переговоров о достижении мира», – говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном на сайте «Батькивщины».

Она уточнила, что за снятие ограничения с России проголосовали Франция, Германия, Нидерланды и другие европейские страны.

«Это яркое свидетельство фактического конца нормандского формата. Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ», – подчеркнула политик.

Тимошенко добавила, что союзниками Украины остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция.

24 июня ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации. Российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий.

Во вторник участники летней сессии оспорили полномочия российской делегации, вопрос будет рассмотрен специальной комиссией во второй половине дня в среду.

Украинская делегация во вторник покинула зал заседаний ПАСЕ, пообещав вернуться для голосования за наложение санкций на Россию.