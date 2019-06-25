Лавров заявил о попытках США помешать нормализации отношений России и Грузии

Москва опасается, что Вашингтон предпринимает любые меры, чтобы не допустить нормализации отношений России и Грузии, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«У нас еще есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать все, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По его словам, «некоторые аналитики обратили внимание на то, что за несколько дней до провокации, которую устроили в грузинском парламенте, Тбилиси посещал руководитель фонда имени Джо Байдена и активно работал не только, так сказать, в кулуарах, но и публично выступал и призвал не увлекаться развитием отношений с РФ». Министр подчеркнул, что «этот аспект, конечно же, нельзя сбрасывать со счетов».

Лавров также отметил, что руководство Грузии провоцирует антироссийские и националистические настроения. «Конечно, тому, как относятся к россиянам в Грузии, совсем не способствуют заявления президента этой страны Саломе Зурабишвили о том, что Россия враг и оккупант. Она провоцирует ультраэкстремистские, националистические, антироссийские настроения, которые проявляются в том, что мы видим на улицах», – сказал министр.

В то же время он заявил, что экстренная встреча cпецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе и заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина не запланирована.

Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. В Совфеде также не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.