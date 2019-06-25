Зеленский пожаловался, что его не послушали по поводу России в ПАСЕ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ восстановить полномочия российской делегации.

«Разочарован решением ПАСЕ утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации», – написал Зеленский в Facebook.

Он отметил, что на прошлой неделе обсуждал этот вопрос с президентом Франции и канцлером Германии. Зеленский пытался убедить их, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно «только если Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи».

«Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе», – заключил президент.

Ранее Украина пригрозила отозвать приглашения наблюдателей ПАСЕ на парламентские выборы, поскольку в их составе будут представители России.

Напомним, в понедельник ПАСЕ пригласила российскую делегацию участвовать в июньской сессии организации, однако возможность оспаривания ее полномочий сохраняется. После этого российская делегация подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Тем временем глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев пригрозил, что Украине нечего делать в ПАСЕ, если полномочия российской делегации будут восстановлены безо всяких условий.

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