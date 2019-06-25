Грузия и НАТО решили усилить сотрудничество на Черном море

Министр обороны Грузии Леван Изория и командующий объединенными морскими силами НАТО и морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго обсудили в Италии «стратегические аспекты партнерства и перспективы сотрудничества», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщает минобороны Грузии, «особое внимание было уделено вопросам усиления безопасности в регионе Черного моря и проведения в Грузии международных учений».

«Мы усилим наше сотрудничество для упрочения безопасности в регионе Черного моря, что выразится в совместных учениях, в увеличении количества визитов в Грузию судов НАТО. Это обеспечит выполнение стратегической задачи обеспечения интеграции Грузии в НАТО и полноправного членства в Североатлантическом альянсе», – заявил Леван Изория.

Примечательно, что Грузия решила облегчить процедуру посещения своих портов натовским судам. Правительство инициировало поправки в соответствующее законодательство. Кабмин сможет теперь оперативно разрешать эти визиты.

Напомним, в марте в Грузии прошли учения НАТО, в которых приняли участие около 350 военных из 24 стран альянса. По их итогам генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил восстановить в стране ВМФ как отдельную структуру к учениям Североатлантического альянса Agile Spirit, которые пройдут в августе-сентябре.

В апреле в порт грузинского города Поти прибыли четыре корабля НАТО для совместных учений. В России учения кораблей НАТО и Грузии в акватории Черного моря назвали еще одним шагом на пути к эскалации напряженности в регионе.