Корабли НАТО вошли в грузинский Поти

Четыре корабля НАТО из шести вошедших на днях в Черное море, прибыли 1 апреля в порт Поти, сообщает МВД Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В торжественной церемонии встречи принял участие директор департамента службы береговой охраны МВД Грузии капитан первого ранга Темур Кванталиани.

Суда, представляющие Голландию, Турцию, Болгарию и Румынию, пробудут в Поти до 4 апреля, будут проведены совместные с Грузией учения.

Во время церемонии в Поти представители НАТО заявили, что «намерены нарастить присутствие в регионе Черного моря в ответ на агрессивные действия России», сообщили грузинские СМИ.

Что касается двух других кораблей, которые вошли в Черное море, то фрегаты из Испании и Канады прибыли в Одессу.

Ранее НАТО обещало поддержку Грузии в усилении и модернизации ее службы береговой охраны.