В Хакасии заступились за перепутавшую русских классиков главу местного минобра

В пресс-службе минобразования Хакасии причиной оговорки министра Ларисы Гимазутиной, которая перепутала Александра Радищева и Александра Грибоедова, назвали усталость.

Гимазутина в эфире телеканала «Абакан-24» участвовала в программе, посвященной ЕГЖ и на вопрос, изучают ли школьники произведения Радищева, ответила «Да, «Горе от ума» проходят», – передает РИА «Новости».

«Лариса Николаевна Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера. Это нужно учесть. До этого она провела ряд встреч и буквально накануне эфира у нее состоялся разговор с корреспондентом об удачной постановке пьесы «Горе от ума» Александра Грибоедова школьным литературным кружком города Сорска. Возможная усталость, эмоции и волнение стали причиной досадной оговорки в эфире», – говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, в мае мэр Владивостока Олег Гуменюк, выступая перед учащимися выпускных классов технического лицея, перепутал формулировки, отправив учеников «в последний путь».