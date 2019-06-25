Взрывы на военном складе в Казахстане не прекратились

На арсенале рядом с населенным пунктом Арысь продолжаются взрывы, тушение пожара приостановлено, сообщил глава МВД страны Ерлан Тургумбаев. Число жертв выросло до двух человек.

Погибли один гражданский и один военнослужащий, сообщил глава правительства страны Аскар Мамин.

Госпитализированы 89 человек, 15 находятся в реанимации, передает РИА «Новости».

Напомним, в городе Арысь произошла серия взрывов, при этом очевидцы утверждали, что некоторые снаряды падали даже в 20 километрах от города, в котором живут 45 тыс. человек.