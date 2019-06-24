Оставшиеся в Грузии российские туристы рассказали, как к ним относятся

«Грузины улыбаются и общаются с русскими, как и раньше. Никто косо не посмотрел в нашу сторону! Местные говорят, мы вас любим, приезжайте еще, не слушайте никого и другим передайте», – пишет в соцсети российская туристка Мария Харламова. Ее поддерживают другие туристы.

Российские туристы, несмотря на продолжающиеся акции протеста в Грузии, не заметили перемены отношения к ним со стороны местного населения.

«В последние дни меня часто спрашивают, как там обстановка в Грузии? В новостях показывают митинги, поэтому многие задумались, а стоит ли вообще ехать, – отмечает турист из России Павел Кошкин. – Я пока не знаю, как обстоят дела в Тбилиси, но за те несколько дней, что я побывал в других городах и пообщался с некоторыми местными жителями, основной мой вывод – все очень дружелюбно настроены к русским туристам. Да, у некоторых есть претензии к грузинскому правительству, у некоторых есть претензии к российскому [...], но все четко понимают, что политика – это политика, а люди – это люди. И русских людей здесь любят».

Другой российский путешественник под ником Sandragretu подчеркивает, что там, где много любви – там много ошибок.

«У каждого есть право на ошибки, но последствия совершенных поступков, произнесенных слов и речей, несделанного и недосказанного будут жить в нас бесконечным сожалением. В Грузии любовь в безмерном количестве, и выражение той самой любви к своей родине грузины иногда доказывают массовыми протестами, митингами и пикетами. За эти несколько дней Тбилиси лихорадило, но, как и у любой болезни, на третьи сутки температура накала страстей спала и перешла в стадию мирного диалога и обсуждения проблем. И те, кто еще вчера стоял с плакатами нелицеприятного содержания у здания парламента, сегодня продолжают любить своих гостей, свою работу, свой дом и свою родину. Это ни в коем случае не отражается на отношении простого грузинского народа к русским», – констатирует девушка-турист из России.

«После событий в Тбилиси 20 июня, очень много друзей, подписчиков и просто знакомых написали мне, переживая о том, все ли со мной в порядке, – делится Мария Харламова. – Спасибо всем огромное за ваше участие. Хочу еще раз всем ответить: все отлично, отдых супер, столько красоты я давно не видела, море впечатлений и эмоций, просто супер. Грузины очень дружелюбны и доброжелательны, улыбаются и общаются с русскими, как и раньше. Даже никто косо не посмотрел в нашу сторону. Наоборот, все говорят, мы вас любим, приезжайте еще, не слушайте никого и другим передайте. В любом случае каждый решает сам, куда ему ехать, с кем общаться, где и что кушать, как путешествовать».

Еще одна жительница России, находящаяся в поездке по Грузии, под ником Dikayaakoshka, восхищается Тбилиси, подчеркивая, что это очень красивый, спокойный и гостеприимный город.

«За время моего нахождения в Грузии мне не написал только ленивый. Спасибо вам всем за беспокойство и за то, что не забываете обо мне. Хочу сказать одно – не смотрите новости, не верьте всему, что говорят по телевизору! То, что происходит в Грузии, никак не касается обычных людей, которые всегда дружили и любили друг друга! В самой Грузии, во всех местах, в которых мы были, нас встречали с огромным гостеприимством, не исключение и Тбилиси! Мы приехали вечером, гуляли по центру города и кушали в кафе до часа ночи и ничего страшного не заметили. Обстановка в самом городе абсолютно спокойная, никаких дебошей или агрессивного поведения нет! Я люблю Тбилиси! Я люблю Грузию! Очень надеюсь, что наши политики решат свои проблемы и все вернется на круги своя, так как ни россияне, ни грузины не хотят враждовать! Мы просто хотим продолжать дружить, любить друг друга и приезжать в гости столько, сколько хотим», – делится эмоциями на своей страничке девушка.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье советник бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили, адвокат Каха Кожоридзе на многотысячном митинге в Тбилиси у здания парламента республики призвал не проявлять агрессию по отношению к туристам из России.

На фоне антироссийских акций в Тбилиси президент Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему американцы и европейцы не поедут отдыхать в Грузию.