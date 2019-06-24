В Крыму призвали Киев освободить отца обратившейся к Зеленскому девочки

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики Крым при президенте Александр Молохов потребовал от Киева освободить жителя Севастополя Степана Резуника.

В начале июня Резуника задержали при пересечении госграницы в пункте пропуска «Каланчак» Херсонской области по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. По словам его супруги, они занимались исключительно волонтерской деятельностью. Дочь Резуника – семилетняя Варвара – записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить отца, передает РИА «Новости».

Как отметил Молохов, если Киев не отпустит Резуника, этот вопрос вынесут на международный уровень. Кроме того, эту тему поднимут в июле на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. Также Россия обратится в ЕСПЧ и рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, добавил он.

По его словам, никто не даст в обиду крымчан и севастопольцев, удерживаемых на Украине по политическим мотивам.

«Степан держится мужественно, категорически отказался идти на сделку со своей совестью и признавать какую-либо вину. В настоящее время его защиту уже осуществляет надежный украинский адвокат», – сказал Молохов.