National Interest заявил о «зловещем шаге» к ядерной войне

После испытания гиперзвуковой ракеты Индией приблизилась ядерная война с Пакистаном, пишет National Interest.

Издание считает, что несмотря на сведения о неудачных тестах гиперзвукового оружия с ракетой-носителем Агни-1, сам проект сверхзвукового оружия в Индии является «зловещим шагом в холодной войне с Пакистаном», передает РИА «Новости».

Автор статьи подчеркнул, что для достижения сверхзвуковой скорости Нью-Дели не потребуется добиваться развития скорости до 20 Махов, как России. Индии будет достаточно пяти Махов.

Расстояние между Нью-Дели и Исламабадом, отмечает издание, чуть более 400 миль (около 700 километров). Поэтому ракета со скоростью до пяти-десяти Махов достигнет цели за минуты.

В заключение автор пишет, что Пакистан, понимая, что у Индии есть гиперзвуковое оружие, может почувствовать себя в плену идеи «применить все или потерять все» касательно своего ядерного арсенала.

Напомним, зимой между Индией и Пакистаном произошел военный конфликт, в связи с которым высказывались опасения о возможности ядерной войны между этими странами.