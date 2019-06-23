На Украине захотели последовать примеру Грузии и поднять цены в кафе для россиян

Соратник партии певца Святослава Вакарчука «Голос» Сергей Цыгипа призвал украинских рестораторов добавлять 20% к счету русскоязычных граждан, как это сделали некоторые кафе в Грузии.

«Берем пример с грузин: рестораны Тбилиси приняли совместное решение! Теперь для всех тех, кто в ресторанах заговорит на русском и потребует русскоязычное меню, в счет добавится 20% за оккупацию», – приводит слова Цыгипы украинское издание «Страна». Интернет-газета ссылается на страницу в Facebook и публикует скриншот поста, однако к настоящему моменту публикация активиста пропала.

Напомним, кафе «Гарденс» в грузинском Батуми и ресторан «Езо» в Тбилиси подняли на 20% цены для российских туристов. Они мотивировали это тем, что Россия является «оккупантом».

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В Тбилиси с четверга не утихают антироссийские акции. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией, а также анализировала, кто стоит за разжиганием антироссийских настроений и насколько распространена русофобия в Грузии.