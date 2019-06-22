В США назвали ошибкой приглашение Гаврилова в Грузию

Приглашение в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия российского депутата Сергея Гаврилова было «ошибкой», заявил телекомпании «Рустави-2» представитель посольства США Николас Берлинер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Крайне озабочены событиями этих дней. Насилие неприемлемо», – прокомментировал он акции, последовавшие за визитом в Грузию российских депутатов.

«Нужны диалог и действия в рамках Конституции. Обстановка в Грузии сейчас поляризована», – заявил американский дипломат.

«Приглашение в Грузии российского депутата было ошибкой, – сказал Николас Берлинер. – Народ озлобился. Приемлем мирный протест, но насилие – нет».

По его словам, обязательно нужно расследовать факты насильственных действий в Тбилиси.

Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.

Ранее Грузия пригрозила «принципиальным» ответом на российские меры на указ Путина о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция на ситуацию, сложившуюся после начала беспорядков в Тбилиси.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.