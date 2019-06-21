S7 закрыла продажи билетов в Грузию

Вторая крупнейшая российская авиакомпания S7 объявила о закрытии продаж авиабилетов в Грузию с вылетом с 8 июля.

В пресс-службе авиакомпании сообщили ТАСС, что подробная информация о порядке возврата авиабилетов появится в понедельник.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Одного из демонстрантов задержали за изготовление коктейлей Молотова. Кроме того, СМИ писали, что в результате беспорядков в Тбилиси погиб человек.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.