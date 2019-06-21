Мать россиянки Осиповой заявила о давлении властей США на семью

Мать россиянки Богданы Осиповой, осужденной в США за «похищение» своих детей Юлиана Филипюк заявила, что власти страны пытаются давить на семью.

«В заключении нарушались права Богданы, безумным образом на нее оказывалось и сейчас оказывается большое давление, на нашу семью оказывается большое давление. Богдану в заключении довели просто до смерти практически, она чудом выжила. Сейчас идет новая атака и давление на Богдану. Также давление на нашу семью оказывалось со стороны американского правосудия», – цитирует Филипюк РИА «Новости».

По ее словам, опекуна детей пытались убедить вывести из России двух девочек «тайными какими-то путями – то на польскую границу, то в посольство США в Армении».

«Во время ожидания приговора окружной судья Канзаса написал лично мне письмо, в котором угрожал. Он написал, что если дети не будут в Америке на момент вынесения приговора, то он вынесет Богдане совершенно другой приговор», – сказала она.

Напомним, суд в Канзасе приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тыс. долларов судебных издержек. Между тем, Россия подчеркивает, что речь шла не о вымогательстве, а о требовании алиментов.

Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми. Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана.

Бывший муж Осиповой Брайан Мобли и адвокат Оксана Соколова заявили, что Мобли предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.