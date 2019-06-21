В РПЦ отреагировали на акции протеста в Грузии

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21 июня, пятница | Последнее обновление — 15:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:МВД выявило нарушения в действиях задержавших Голунова полицейских
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Зеленский рискует остаться бессильным президентом
Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению
О чем я говорил с Путиным
Борис Акимов, создатель фермерского кооператива LavkaLavka
На прямую линию президента я попал, в общем-то, случайно. А вот вопрос задал совсем не случайный. Я уверен, что региональные продуктовые (и не только) бренды – это то, что даст мощный импульс к развитию малых территорий. Ведь еда – не просто еда, а способ изменить все вокруг. Подробности...
Это не молодежь – не та, это вы – не те
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно сколько угодно оттачивать свое остроумие по поводу «безмозглых блогеров-малолеток», но это ничуть не изменит того, что миллионы подписчиков Кати Адушкиной наши сограждане. И государство правильно делает, что пытается их слышать. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Персидская ловушка для Трампа
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...
Прямая линия с Владимиром Путиным
Обсуждение: 44 комментария
Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон
Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и РоссииПодробности...
Чернобыль переживает туристический бум
После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей ЗоныПодробности...
Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
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