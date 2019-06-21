В РПЦ отреагировали на акции протеста в Грузии

Русская православная церковь рассчитывает на мирное разрешение конфликта в Грузии, причиной которого стали противоречия в общественно-политической жизни страны, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В целом, полагаю, нельзя не отметить, что события вчерашнего дня – это результат противоречий, имеющихся в общественно-политической жизни Грузии, и заседание генеральной ассамблеи МАП (Межпарламентской ассамблеи православия) стало лишь поводом для их резкого обострения и последовавшего за тем общественного взрыва. … Очень надеюсь на скорое и мирное разрешение возникшего конфликта», – сказал он, передает ТАСС.

По его словам, это также связано с «недостаточной подготовленностью площадки, где проходило очередное заседание». «Согласно принятому регламенту, заседания генеральной ассамблеи МАП проводятся один раз в год в зданиях национальных парламентов стран, принимающих участие в деятельности МАП, а действующий президент МАП, который сменяется каждые два года, при этом занимает место спикера парламента принимающей стороны», – отметил руководитель Синодального отдела, комментируя недовольство протестующих тем, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента.

Протесты начались в Тбилиси в четверг. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент. К радикалам присоединилась оппозиция, потребовав отставки правительства.

Спецназ разогнал участников беспорядков, применив водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. По последним данным минздрава Грузии, в ходе беспорядков пострадали почти 40 правоохранителей и 17 протестующих. МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с российскими делегатами Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси является русофобской провокацией, что не может не вызывать крайней обеспокоенности и осуждения.