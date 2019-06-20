Бойко-Великого отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца основателя группы компаний «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого по делу о растрате в банке «Кредитный экспресс».

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению», – передает ТАСС постановление судьи Артура Карпова.

Предприниматель арестован до 19 августа. При этом в постановлении указывается, что все участники хищения пока не установлены.

Адвокат Алексей Аверьянов собирается обжаловать арест.

Отметим, что защита бизнесмена просила заменить арест Бойко-Великого на залог. Ранее тема применения этой меры пресечения обсуждалась на прямой линии с президентом Владимиром Путиным.

Бойко-Великого задержали 19 июня по обвинению в растрате 180 млн рублей и 929 тыс. долларов в банке «Кредитный экспресс». Следствие полагает, что он вместе с сообщниками составлял подложные документы о якобы полученных ими кредитах, а также похищал деньги клиентов с депозитных счетов.